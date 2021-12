Državni zbor potrdil nov gradbeni zakon, ki gre na roko poslancu Simonoviču

Poslanci so sinoči potrdili tudi nov gradbeni zakon, ki med drugim omogoča legalizacijo objektov, ki so bili zgrajeni pred letom 2005 in ne le pred letom 1998. Kar pomeni, da bo lastnik črne gradnje lahko objekt legaliziral po poenostavljenem postopku. In ta zakon, ki so ga podprli tudi poslanci stranke DeSUS, gre še posebej na roko poslancu stranke Branku Simonoviču, ki je v Semedeli pri Kopru kupil kmetijsko lopo. Pri tem ne bi bilo nič spornega, če Simonovič ne bi iz 30 kvadratov objekt razširil na 70 kvadratnih metrov. Legaliziran pa bo prav po tem zakonu, pri pripravi katerega je sodeloval tudi odvetnik Branka Simonoviča.

Branko Simonovič vsekakor ni edini, ki mu bo ta prenovljen zakon nekako olajšal življenje, a mu očitajo, ker je v igri veliko naključij. Pri pisanju zakona je okoljskemu ministru Andreju Vizjaku namreč pomagala odvetniška pisarna Neffat, ki pa zastopa tudi Simonoviča. PREBERI ŠE Nagrada ministra Vizjaka za glasove poslanca Simonoviča? Simonovič je sprva pisno odgovoril, da je dejansko stanje na njegovem objektu že neštetokrat pisno in ustno obrazložil in meni, da je javnost seznanjena z objektivnimi dejstvi z njegove strani. "Te juhe, v kateri je bilo veliko neresnic, veliko diskriminacij, veliko diskreditacij, veliko domnev takšnih in drugačnih, ne želim več pogrevati," je še dodal. icon-expand Branko Simonovič FOTO: Kanal A Simonovič tako vse zanika in zatrjuje, da njegov vikend sploh ni črna gradnja in da objekta ni dograjeval. Legalizacija objektov je sicer dolg proces, pri katerem je treba priložiti kar nekaj potrdil, na primer potrdilo občine o plačanem komunalnem prispevku. Poleg tega je treba plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, kar je v pristojnosti upravne enote, zato smo tudi njih prosili za obrazložitev celotnega postopka. PREBERI ŠE Bo nov zakon o gradbeništvu nagrada vlade Branku Simonoviču v zameno za njegov glas? Iz Upravne enote Koper nismo dobili nobenega odgovora, saj, kot pravijo, čakajo na podrobnejša navodila z Ministrstva za okolje in prostor, kjer so sicer že večkrat zatrjevali, da do spremembe v gradbenem zakonu ni prišlo zaradi Simonoviča.