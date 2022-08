Poslanci prvič po dopustu zasedli stolčke v parlamentu

Še preden so se končale počitnice, so tako poslanci prvič po dopustu zasedli svoje stolčke v parlamentu. Stekli so prvi sestanki poslanskih skupin, ki so bili v luči priprave na prihajajoče novo poslansko leto. Kmalu bo minilo tudi 100 dni nove vlade, kar po gentlemanskem dogovoru pomeni konec miru. SDS je sicer že vlagala referendumske pobude, zdaj pa namigujejo tudi na interpelacijo. Jesen bo tako pestra. Tudi zaradi volitev, ki nas čakajo. Da se predsedniških ne bodo udeležili, so povsem v nasprotju s svojimi prvimi napovedmi sinoči sklenili Socialni demokrati. Nova Slovenija in Levica svoje poteze še preigravata, a jasno je, da vse tri stranke bolj kot na prve računajo na druge jesenske volitve, lokalne. Kaj bo prineslo novo koledarsko leto?