Poslanci so s 34 glasovi za in 18 proti po dolgotrajni in naporni bitki za ohranitev dodatka za delovno aktivnost, ki ga prejema okoli 10.000 socialno najšibkejših, ta dodatek ukinili. Za njegovo ukinitev so glasovali poslanci LMŠ, SMC, DeSUS in SNS. Proti so bili poslanci Levice in SD, medtem ko so se v SDS in Novi Sloveniji glasovanja vzdržali.

