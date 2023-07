'Poslanstvo zdravnika je varovanje in ne končanje življenja'

'Zdravnik ne bi več zdravil, pač pa bi ubijal.' Tako ostro so se v torek zdravniške organizacije odzvale proti Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je bil pred tednom dni vložen v državni zbor. Ob vseh težavah, s katerimi se ta trenutek sooča zdravstvo, bi evtanazija, ki da je vedno bila etični prekršek, postala le še eden od problemov. Predlagateljem očitajo, da zdravniki pri pisanju zakona niso sodelovali, in dodajajo, da bo, če bo zakon sprejet, to politična in nikakor ne strokovna ali etična odločitev. Anket, koliko zdravnikov tak predlog podpira, sicer organizacije niso opravile, a se sklicujejo na svetovne podatke, da evtanaziji nasprotuje 90 odstotkov zdravnikov. In kaj odgovarjajo predlagatelji?