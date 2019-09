Posledica brexita: tesna večina volivcev Severne Irske za združitev z Irsko

V anketi, ki so jo opravili med 30. avgustom in 2. septembrom, so za stališče glede referenduma o združitvi Severne Irske z Republiko Irsko vprašali 1542 volilnih upravičencev na Severnem Irskem.

Rezultati kažejo, da bi se na referendumu, če bi ga izvedli, 45 odstotkov vprašanih opredelilo, da Severna Irska ostane del Velike Britanije, 46 odstotkov pa bi jih podprlo združitev z Republiko Irsko. Če se izključijo neopredeljeni, to pomeni, da se je za združitev z Republiko Irsko izrazilo 51 odstotkov vprašanih, proti pa 49 odstotkov.

Avtor ankete, politolog Michael Ashcroft ocenjuje, da rezultati odražajo negotovost in skrbi v zvezi z brexitom in mejo na irskem otoku ter njegovim vplivom na življenje v regiji. Ashcroft je ob tem opozoril, da je rezultat v okviru dovoljenega odstopanja.

Vprašanje meje na irskem otoku je glavna ovira za dogovor med britansko vlado in Evropsko unijo o izstopu Velike Britanije iz EU. Britanski premier Boris Johnson želi umik irskega varovala iz izstopnega dogovora.

Prebivalci Severne Irske in Republike Irske se bojijo, da bi se po izstopu Velike Britanije iz unije vrnil nadzor na meji na irskem otoku, ki ga povezujejo s tremi desetletji nasilja na Severnem Irskem, v katerem je umrlo več kot 3500 ljudi.