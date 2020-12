Posledica karanene? Odvetniki zaznali največ vprašanj s področja družinskega prava

Razveze, stiki, preživnine, to so najpogostejša vprašanja, ki so jih v tem zares drugačnem letu odvetnikom postavljali tisti, ki si sicer odvetniške pomoči ne morejo privoščiti. Potekal je dan odvetniške pravne pomoči pro bono, na katerem je sodelovalo okoli 600 odvetnikov. Ti skozi vprašanja ljudi lahko prepoznajo, kakšna je realnost aktualnega trenutka, še posebej zaskrbljujoče pa je to, da so se na odvetnike obračali predvsem z vprašanji s področja družinskega prava.