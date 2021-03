Posledice covida-19 nekaterim bolnikom še zmeraj ostajajo

V četrtek, četrtega marca, bo minilo leto dni, odkar smo v Sloveniji odkrili prvega okuženega s koronavirusom, v tem času pa so iz slovenskih bolnišnic odpustili več kot 10.200 oseb, ki so zbolele za covidom-19. Tisti, ki so zboleli za najhujšo obliko bolezni, so bili tudi po odpustu iz bolnišnice nezmožni samostojne skrbi zase. Zanje je nujna rehabilitacija v Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča. Prav te dni takšno šesttedensko rehabilitacijo zaključuje tudi 66-letni Jože Kržan, ki je za covidom-19 zbolel novembra lani. Njegovo stanje je bilo tako resno, da se je moral v centru vsega naučiti od začetka.

