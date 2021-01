Posledice gospodarske krize: podjetja propadajo, brezposelnost višja za 34 odstotkov

Na jok gre tisočim obrtnikom in podjetnikom, ki tudi v novem letu očitno še ne bodo mogli zagnati svojih dejavnosti. A vlada njihovim pozivom tudi tokrat ni naklonjena – večina nenujnih trgovin tako ostaja zaprtih še vsaj do 13. januarja. Gospodarska škoda je že zdaj ogromna, opozarjajo na zbornici: podjetja propadajo, odpuščanj pa je vedno več. Lani je bilo samo v trgovinski dejavnosti na novo prijavljenih za kar 34 odstotkov več brezposelnih kot pa v letu 2019. In ti podatki so, kot pravijo tudi v trgovinski zbornici, dovolj alarmantni za spremembe.