Posledice letošnje suše še vedno skrbijo slovenske kmete

Čeprav smo tik pred začetkom zime, kmetje še niso pozabili letošnjega poletja in suše. Posledice še vedno čutijo. Marsikateri kmet je imel ali pa še vedno ima težave s krmo, saj je poleti zaradi suše enostavno niso zmogli pripraviti dovolj. Edina rešitev je zmanjšanje živine v hlevih. In kaj je z napovedano pomočjo vlade, ki naj bi bila nakazana v prihodnjih dneh? Pomoč bo, a kot pravijo kmetje, je ta nepravično razdeljena in predvsem prenizka in tako ne rešuje težav, ki jih kmetje zaradi letošnje suše imajo, da o cenah energentov in gnojil sploh ne govorijo.