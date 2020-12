Posledice šolanja na daljavo: otroci postajajo vse depresivnejši in nestrpnejši

Luka Žvižej , dolgoletni rokometni reprezentant in oče dvojčkov, je sedaj že šesti teden tudi učitelj prvega razreda. Žena pa hodi v službo. "Malo sem se znašel, poskušal sem narediti učilnico. V dopoldanskih urah je najprej šola, poskušamo narediti vse, kar moramo. Potem so tukaj še zajtrk, malica in kosilo. Vse to je treba pripraviti," pove.

Delati od doma in vmes še pomagati pri šolanju na daljavo – to je tudi zalogaj za živce, priznava Žvižej. In ni edini. Ko je minister za delo z videom promoviral delo od doma – češ da lahko v miru delamo in se učimo v udobnih oblačilih, z nami pa so lahko tudi hišni ljubljenčki, je po družbenih omrežjih močno završalo. Nekateri starši so se spraševali, ali je minister izgubil stik z realnostjo. "V želji po tem, da smo sočutni do težkega položaja staršev šoloobveznih otrok in da ne bi povzročali dodatnih stisk, smo ta video umaknili in se tudi opravičili," je dejal minister Janez Cigler Kralj.

Zakaj ima odpiranje nekaterih dejavnosti prednost pred odpiranjem šol, pa so se danes spraševali mnogi starši. "Takoj, ko bomo sliko vsi skupaj izboljšali, bodo šole tisti glavni prioritetni prostor, kjer se bo spet začelo varno in zanesljivo odpirati vrata. Najprej za prvo triado, potem pa za otroke s posebnimi potrebami," je še pred kratkim zagotavljala šolska ministrica Simona Kustec.