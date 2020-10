Koronavirus le še preteklost: Kitajci se lahko ponovno zabavajo, zbirajo in potujejo

Iz države sicer občasno poročajo o manjših izbruhih, ki pa jih kitajske oblasti hitro omejijo. V sredo so potrdili 11 novih okužb, deset uvoženih primerov in en domač prenos, in sicer v mestu Čingdao, kjer živi devet milijonov ljudi. Tam so pred dnevi potrdili 13 novih okužb. Oblasti so v treh dneh testirale že sedem in pol milijonov prebivalcev. Ključ uspešnega obvladovanja virusa na Kitajskem pa so izjemno ostri ukrepi, karantene in strog nadzor, o kakršnem velika večina držav, zavezanih demokraciji ter spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, niti ne razmišlja.