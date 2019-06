Poslopje nekdanje politične šole v Kumrovcu prodano Kitajcem

Kitajska podjetnica Jiang Yu , ki je lastnica nepremičninske družbe Zhongya, je večkrat obiskala Kumrovec in izrazila interes, da bi vložila denar v nekdanjo politično šolo in spominski park nekdanjega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita v njegovi rojstni vasi.

Hrvaška vlada je na današnji seji odločila, da bodo poslopje nekdanje jugoslovanske politične šole v Kumrovcu, v katerem je obratoval tudi hotel, prodali kitajskemu vlagatelju, ki se je edini prijavil na javni razpis in ponudil nekaj več kot 14 milijonov kun, kar je približno 1,9 milijona evrov.

Po napovedih bo v kulturni turizem v Kumrovcu vložila približno 20 milijonov evrov. Načrtuje tudi nakup hotela v Krapinskih toplicah, so po aprilskem obisku kitajske podjetnice na Hrvaškem poročali tamkajšnji mediji.

Hrvaška vlada je v preteklih letih večkrat neuspešno poskušala prodati popolnoma zapuščeno poslopje, ki z dvoriščem meri 27.000 kvadratnih metrov. Politična šola na približno 6000 kvadratnih metrih je imela v času delovanja veliko dvorano s 380 sedeži, pet kabinetov, knjižnico, restavracijo, 150 sob, športno dvorano in protijedrsko zaklonišče.

Stavba je bila zgrajena leta 1981 kot osrednja ustanova za politično izobraževanje jugoslovanskih komunistov. Po osamosvojitvi hrvaške države so poslopje spremenili v hotel, v katerem so nekaj let bivali begunci iz vojne na Hrvaškem. Poslopje je že približno dva desetletji popolnoma zapuščeno.