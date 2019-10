Poslovalnice propadlega Thomasa Cooka na Otoku v roke drugemu turističnemu ponudniku

Po stečaju najstarejše turistične agencije na svetu spodbudne novice prihajajo z Otoka. Več kot 550 tamkajšnjih poslovalnic bo kupil turistični ponudnik Hays Travel, hkrati pa ponudil tudi zaposlitev več sto nekdanjim uslužbencem Thomasa Cooka.

Po dokončnem propadu turističnega velikana Thomasa Cooka zdaj z Otoka prihajajo informacije, da bo 555 tamkajšnjih poslovalnic propadle najstarejše turistične agencije na svetu kupilo podjetje Hays Travel in tako ponudilo zaposlitev več sto zaposlenim, ki so pretekli mesec ostali brez služb. Britanska vlada pa je morala nato izpeljati največjo akcijo vrnitve svojih državljanov v domovino po drugi svetovni vojni. V okviru operacije, ki jo je poimenovala Matterhorn, so v dveh tednih v domovino z več kot 100 letali pripeljali okoli 150.000 britanskih turistov.

Več kot 550 nekdanjih poslovalnic Thomasa Cooka na Otoku bo kupil turistični ponudnik Hays Travel. FOTO: AP

Thomas Cook je v 16 državah zaposloval 22.000 ljudi.

Britanski Sky News poroča, da je največji neodvisni turistični ponudnik Hays Travel že zaposlil 494 od 9000 nekdanjih uslužbencev Thomasa Cooka v Veliki Britaniji. Po poročanju BBC so zaposlitev ponudili 600 nekdanjim uslužbencem, v sklopu svoje širitve pa nameravajo zaposliti še več ljudi. Iz družbe so medtem že sporočili, da nameravajo vse omenjene poslovalnice, sicer pod svojo blagovno znamko, odpreti takoj. Več kot 100 novim zaposlenim bodo delo zagotovili na sedežu podjetja v Sunderlandu, ostale pa bodo razporedili po poslovalnicah, ki so razkropljene po vsem Združenem Kraljestvu. John in Irene Hays, direktorja skupine, sta dejala, da je bil Thomas Cook zelo priljubljena blagovna znamka, ki je zaposlovala sposobne ljudi."Veselimo se sodelovanja z mnogimi izmed njih." John Hays, ki je podjetje ustanovil pred 40 leti, pa je ob tem še izpostavil, da z odločitvijo za nakup poslovalnic propadlega velikana Thomasa Cooka spreminjajo lastna pravila igre, saj bodo zdaj skoraj podvojili število poslovalnic in zaposlenih. Podjetje ima sicer trenutno zaposlenih 1900 ljudi in 190 poslovalnic, lani pa je poslovalo z dobičkom v višini približno 11,1 milijona evrov. Vsota denarja, ki so jo odšteli za nakup novih poslovalnic, ostaja skrivnost. Hays Travel vodi tudi skupino neodvisnih potovalnih agencij Hays Travel Independence Group.

