V 87. letu starosti je boj z levkemijo izgubil Silvio Berlusconi

V 87. letu starosti se je poslovil dolgoletni italijanski politik, nekdanji italijanski premier in medijski mogotec Silvio Berlusconi. Umrl je v bolnišnici v Milanu, kjer so ga zadnjič sprejeli v petek zaradi pregledov v zvezi s kronično levkemijo, s katero se je boril zadnji dve leti. Razglasil se je za Supermana in za Jezusa Kristusa politike, v kateri je ostal vse do konca. Njegove neprimerne izjave in politične poteze so odmevale v tujih medijih, naslovnice je v svoji dolgoletni politični in poslovni karieri polnil s številnimi korupcijskimi, predvsem pa spolnimi škandali, v središču katerih je bila zloglasna afera Rubygate in tako imenovane zabave bunga bunga z maroško, tedaj še mladoletno prostitutko Ruby.