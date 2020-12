Poslovil se je skladatelj Mojmir Sepe, a v kulturni dediščini bo ostal za vedno

"Pestro življenje sem imel. Nikoli mi ni bilo dolgčas, počel sem tisto, kar sem rad delal. Ne čisto vedno, ampak če ima človek rad življenje, je to največ, kar se ti lahko zgodi," je pripovedoval julija, ko smo se mu poklonili ob njegovem 90. rojstnem dnevu. In prikimavali refrenu, da so med iskrenimi ljudmi preproste vse reči. Neizbrisna je dediščina preminulega skladatelja, dirigenta, pianista in trobentača Mojmirja Sepeta. Podpisal se je pod okoli tisoč avtorskih skladb in priredb, mnoge med njimi so zimzelene in del naše kulturne dediščine.

