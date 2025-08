Poslovila se je ikona heavy metal glasbe: umrl Ozzy Osbourne

Glasbeni svet in oboževalci se poslavljajo od Ozzyja Osbourna, ikone heavy metal glasbe. Pred tremi desetletji je napovedal, da bo pel do smrti. In to je na koncu tudi uresničil. V 76 letih življenja je veljal za umetnika, ki je premikal meje. Z globokim, raskavim glasom, dolgimi lasmi, črnimi oblačili in temačno ikonografijo je več kot pol stoletja navduševal metalce. V zgodovino se je za vedno vpisal z enim najbolj kontroverznih dogodkov na glasbenih odrih, ko je med koncertom odgriznil glavo netopirja.