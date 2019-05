Poslovila se je legenda formule 1 Niki Lauda

Legendarni Avstrijec Niki Lauda se je v ponedeljek ’mirno’ poslovil, je sporočila njegova družina. "Njegovi edinstveni dosežki tako v športu kot podjetništvu so in bodo ostali nepozabni, njegova neutrudna želja po akciji, njegova neposrednost in njegov pogum ostajajo vzor in merilo za vse nas,"je zapisala njegova družina.