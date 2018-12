Poslovili se bodo od pokojnega predsednika Georgea Busha starejšega

Donald Trumpje današnji dan razglasil tudi za nacionalni dan žalovanja za pokojnim predhodnikom. Državni uradi po ZDA bodo zaprti, zastave po državi pa bodo v čast pokojnika plapolale na pol droga 30 dni.

Bushevo truplo so v ponedeljek pripeljali iz Teksasa s predsedniškim letalom v Washington in ga položili v rotundo kongresne palače, kjer so se lahko od njega poslovili tudi navadni Američani. Uvodna žalna slovesnost je potekala v ponedeljek, ko so spregovorili vodilni politiki kongresa.