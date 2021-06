Slovensko podjetje razvija sistem, da v tiskalniku ni potrebno menjati kartuš

Težavo zavrženih kartuš in tiskalnikov že deset let rešuje podjetje Optiprint. Z oddajanjem tiskalnikov pa so v času epidemije, med zaprtjem šol in delom od doma, napravili velik korak ter svojo pomoč ponudili za simbolično ceno. Njihov odziv na krizo – zagon novih projektov in širitev v tujino – pa je Klub slovenskih podjetnikov prepoznal tudi kot dobro zgodbo koronakrize.

