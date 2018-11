Poslovnež na skrivaj snemal spolne odnose in posnetke objavljal na porno straneh

Osumljenca je policiji Unsko-sanskega kantona prijavila 30-letnica, ki je od prijatelja izvedela, da je njen posnetek seksa videl na eni od porno strani. Posnetek je namreč odkril slučajno, ko je med brskanjem po strani naletel na posnetek seksa, na katerem je prepoznal svojo ženo. Nato je na drugih posnetkih prepoznal še 30-letnico, pišejo bosanski mediji.

Oškodovanka je na spletni strani dejansko odkrila kar tri svoje posnetke, ki so nastali v avtomobilu in hotelu. 50-letnika je takoj prijavila policiji. Kot je pojasnila policiji in odvetnikom, ni vedela, da jo je njen nekdanji partner med spolnim aktom snemal. 50-letnik naj bi sicer veljal za lokalnega Casanovo, piše Cazin.net.

30-letnica naj bi na posnetkih prepoznala še sedem oziroma osem lokalnih deklet, ki naj se prav tako ne bi zavedale, da jih je snemal.

Policija je proti osumljencu podala kazensko prijavo na lokalno tožilstvo zaradi suma nedovoljenega snemanja.