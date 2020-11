Poslovneža Sergeja Racmana prepeljali v koprski pripor

Nekdaj vplivni in bogati poslovnež Sergej Racman je že v koprskem priporu. Tja so ga pripeljali iz Kanade, kjer je bil na begu pred slovenskim pravosodjem. Tožilstvo ga bremeni, da je povezan s hudodelsko združbo, ki je za prostitucijo izkoriščala kar 413 deklet in si pridobila najmanj 21 milijonov evrov. Nekoč eden najbogatejših Slovencev je zanikal tudi to, da je v Kanadi na begu. Govoril je, da v Kanadi pač živi.