Dijak nad medijske hiše, zvezdnike in politike zaradi obrekovanja

Odvetniki dijaka Nicka Sandmannaso za ameriške medije potrdili, da so v petek na 54 naslovov poslali pisma o nameri, ki predstavljajo prvi korak k morebitnim tožbam zaradi obrekovanja. Naslovljena so med drugim na nekatere politike demokratske stranke, zvezdnike in medijske osebnosti, tako na posameznike kot na organizacije.

Med naslovniki so se tako znašli The Washington Post, The New York Times, The Guardian, HBO, več novinarjev in voditeljev medijskih hiš CNN in MSNBC, zvezniki, kot staJim Carrey in Alyssa Milano, ter politiki kot je demokratka Elizabeth Warren.

Odvetniki trdijo, da je bil način, na katerega so mediji poročali o dogodku zavajujoč: "Vedo, da so šli čez mejo," so zapisali po poročanju tujih medijev.

Se je posmehoval ali poskušal umiriti napeto situacijo?

Vse skupaj se je začelo s spornim posnetkom, ki prikazuje ameriškega dijaka v t.i. MAGA oziroma 'Naredimo Amerike spet veliko'kapi, posnetek pa je januarja zaokrožil po spletu. O njem oziroma domnevnem norčevanju in posmehovanju iz ameriškega staroselca iz plemena Omaha pa so se na veliko razpisali tudi ameriški mediji.

Iz kratkega posnetka je razvidno, da je skupina ameriških dijakov v značilnih rdečih kapah, ki jih nosijo podporniki ameriškega predsednika Donalda Trumpa, obkolila starejšega staroselca, sicer veterana vietnamske vojne, ki se je udeležil Pohoda staroselskih ljudstev ter se ustavil pred spomenikom Lincolna, pel in igral na boben. Dijak Nick Sandmann in številni drugi dijaki s katoliške srednje šole za fante iz Kentuckyja pa so pred spomenikom protestirali proti pravici žensk do splava. Dijaki naj bi staroselca obkolili, ob tem pa tudi vzklikali gesla, običajno povezana z ameriškimi konzervativci in Trumpom, kot so "Zgradimo zid" in "Trump 2020".