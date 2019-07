Obalna straža v akciji: na kopno pripeljali za pol milijarde evrov zasežene droge

"Tukaj ameriška obalna straža, ustavite čoln! Takoj ustavite čoln! Ustavite!" Glasni pozivi naletijo na gluha ušesa. Zato se patruljna ladja približa podmornici, ki pluje tik pod gladino, ekipa skoči nanjo, s silo odpre loputo in prime moškega, ki je v njej. Zaseže mu več kot sedem ton kokaina.

Gre za le eno divjih akcij, kakršne na morju izvaja ameriška obalna straža. Posnetek dogajanja, ki ga je zabeležila telesna kamera enega od članov njihove ekipe, so objavili ob najavi pomembnega dogodka – posadka patruljne ladje CGC Munro je na kopno pripeljala drogo, ki jo je zasegla tihotapcem v vzhodnem Pacifiku.

Gre za skoraj 18 ton kokaina in 423 kilogramov marihuane, ki so na ulici vredni 569 milijonov ameriških dolarjev (pol milijarde evrov). Drogo so med majem in julijem 2019 tri patruljne ladje zasegle v 14 različnih akcijah ob obali Mehike, srednje in južne Amerike. 55 tihotapcev so aretirali.

FOTO: Ameriška obalna straža

Ameriška obalna straža je raztovarjanje dragocenega tovora prek Facebooka predvajala v živo, dogodka pa se je udeležil celo ameriški podpredsednikMike Pence, ki je pohvalil njihov trud. "Danes sem sem prišel v imenu vašega poveljnika in vseh ameriških državljanov, da se vam zahvalim za delo, ki ga opravljate tako dobro! In dobrodošli doma!" je dejal, obkrožen s paketi droge. Dogodek je označil za "pomemben" in "zgodovinski".

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke