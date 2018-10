Posnetek izpustitve slovenske medvedke v Pirenejih

Slovenska medvedka je v začetku meseca kljub protestom francoskih kmetov zakorakala v svoje novo življenjsko okolje v Pirenejih. Ker so jezni kmetje zablokirali ceste, so jo morali v njen novi dom prepeljati s helikoperjem. Poglejte pristanek in njene prve korake na francoskih tleh.

Portal RT je na svojem Twitter računu objavil posnetke prvih korakov medvedke iz Slovenije na francoskih tleh. Medvedka je, verjetno tudi zaradi zvoka helikopterja, iz kletke hitro zbežala in se podala novim dogodivščinam naproti. Potem ko je bila populacija rjavih medvedov v Pirenejih tik pred iztrebitvijo, so jih fracoske oblasti leta 1996 začele uvažati iz Slovenije. Tokratna naselitev je prva po letu 2006, ko so jih naselili pet. Trenutno na tistem območju beležijo okrog 40 medvedov, skoraj vsi pa so zdaj potomci slovenskih medvedov. Tudi tokratni načrt francoskega okoljskega ministrstva, da v Pireneje prepelje dve novi medvedki iz Slovenije, je na noge spravil francoske kmete, ki se bojijo, da bosta novi članici medvedje populacije ogrožali njihove ovce. Prihodmedvedk so skušali preprečiti s cestnimi blokadami, zato so se oblasti odločile, da bodo medvedke prepeljale s helikopterjem.