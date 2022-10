Posnetek nasilja v osnovni šoli jasno prikazuje težave v sistemu

Četrtkov posnetek nasilja med osnovnošolci, ki je pretresel javnost, je verjetno le eden izmed redkih, ki pridejo v javnost, menijo psihologi. Mnogo primerov namreč v dobi telefonov in družbenih omrežij ostane skritih, a to ne pomeni, da na otroke ne vplivajo. Potrebne so sistemske spremembe, ki bi postopke za zaščito žrtev sprožile hitreje, menijo strokovnjaki, predvsem pa je treba pomagati tudi nasilnežem. Največkrat je namreč nasilje klic na pomoč in alarm, da je znotraj družine nekaj hudo narobe. A kako se tega lotiti, če otrok podpornega okolja doma nima?