Posnetki bojne pilotke sesuli kraljevo spletno stran

34-letnica je vojaška pilotka in je bila več let kraljeva varnostnica.

Skupaj s posnetki je objavljena tudi biografija 34-letnice, ki je izšolana vojaška pilotka, medicinska sestra in varnostnica, njeno biografijo pa je naročil sam tajski kralj.

Tajska kraljeva družina je objavila redke posnetke 34-letne Sineenat Wongvajirapakdi , kako pilotira lovsko vojaško letalo. Po objavi posnetkov se je njihova stran zaradi velikega obiska sesula, poroča Reuters. V polni bojni opremi, naličena in urejena 34-letnica pilotira vojaškega lovca, prav tako strelja z vojaškim avtomatskim orožjem.

67-letni tajski kralj Maha Vajiralongkorn je konec julija svojo nekdanjo vodjo varnostne službe imenoval za uradno kraljevo spremljevalko, in to na slovesnosti za svoj 67. rojstni dan, kjer je bila prisotna tudi njegova nova žena – kraljica Suthida. S tem je obelodanil, da ima dve ženi in tako javno priznal poligamijo.

Maziljenje druge soproge tajskega kralja, ki mu je prisostvovala tudi nova kraljica Suthida.