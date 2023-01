Fizičnega stika med napadalcem in Grimsom ni bilo

Znane so policijske ugotovitve o oktobrskem napadu na poslanca SDS Branka Grimska, ki ga je sam označil za poskus umora, obsodil pa ga je tudi celotni državni politični vrh. A po dobrem mesecu in pol policijske preiskave je zdaj policija sporočila, da načrtovan in zahrbten napad, kot ga je opisoval Grims, vendarle ni bil povsem tak, saj fizičnega kontakta med poslancem in neznancem sploh ni bilo. SDS pa na te ugotovitve in posnetke odgovarja, da naj bi se policisti tako odločili samo zato, ker gre za poslanca opozicije. In da je zaradi okužbe ob napadu Grims dobil atipično pljučnico.