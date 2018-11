DNK analiza nemogoča, identifikacija s pomočjo serijskih številk vsadkov in protez

Šerif okrožja Kory Honea sicer poudarja, da ni nujno, da je številka pogrešanih točna, saj lahko gre tudi za dvojne ali trojne prijave istih oseb.

Požar Camp, ki je izbruhnil prejšnji četrtek, je bil do sinoči 45-odstotno omejen, v tednu dni pa je uničil 57.000 hektarjev površine in najmanj 12.000 objektov.

Mesto Paradise, kjer je nekoč prebivalo 27.000 ljudi, je povsem uničeno, preživeli prebivalci so obupani, saj so ostali brez vsega. Mestne oblasti pravijo, da bo trajalo več let, preden bodo mesto obnovili. Prebivalcem so sicer obljubili postavitev mobilnih domov ter začasnih šol in bolnišnic.

Ogenj je mesto zajel zelo hitro, zato vsi prebivalci niti niso uspeli pobegniti pred uničujočim ognjem, ki je tako zajel tudi avtomobile, ki so obtičali na zamašeni cesti, potem ko so se praktično naenkrat v beg pognali vsi meščani.

Zapletena identifikacija žrtev

Reševalne ekipe že nekaj dni brskajo po pogorišču hiš in avtomobilov ter iščejo posmrtne ostanke žrtev. "Poleg trupel iščemo tudi vse predmete, ki so nevarni in bi lahko ogrožali ljudi, ko se bodo vrnili," je za AP povedal prostovoljni reševalec Patrick Dodson.

Iskanje je naporno – tako fizično kot psihično: "Ljudje tukaj so šli skozi pekel in počutimo se grozno, ko o tem razmišljamo. Ne morem si predstavljati, da bi se to zgodilo moji skupnosti. Vsi skupaj upamo, da bomo našli čim več pogrešanih, da bodo svojci imeli vsaj epilog te tragedije," je dejal Dodson.

Najdbe kosti so pogoste, vse, kar najdejo, pošljejo v improvizirani urad, ki so ga vzpostavili za ta namen. Tam dela ekipa antropologov, ki nato najprej preverijo, ali gre za ostanke človeka ali živali. Če gre za človeka, pokličejo tudi šerifov urad.

"Posmrtni ostanki ljudi so izjemno poškodovani, številni so zaradi visokih temperatur, ki so jim bili izpostavljeni, skoraj povsem zogleneli," je povedal antropolog Jesse Dizard.

Identifikacija je zato zelo zapletena: "Za identifikacijo najdene žrtve uporabljamo podatke o protezah, implantatih, umetnih kolkih in kolenih ... v pomoč so nam serijske številke. Ali pa tudi zobne kartoteke, saj se zobje pogosto ohranijo tudi v takšnih okoliščinah," je še povedal Dizard, ki pravi, da vseh ostankov ne bo mogoče identificirati, da pa s kolegi iščejo vse mogoče, tudi inovativne načine, kako vendarle opraviti čim več identifikacij, da se bodo svojci lahko poslovili od umrlih. Analiza DNK je v večini primerov nemogoča.

Na terenu je sicer okoli 500 ljudi, ki iščejo trupla in posmrtne ostanke.