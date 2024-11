Stavka preobremenjenih poštarjev

Obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki vsak reklamni letak v poštnem nabiralniku skrbno pregledajo, obkrožijo izdelke, ki jih bodo šli iskat v trgovino, in tisti, ki imajo na nabiralnikih nalepko, naj nam poštarji ne puščajo reklam. A ta teden jih v delu Ljubljane na območju Viča v nabiralnik ni dobil nihče. Tam so namreč poštarji v torek začeli belo stavko zaradi preobremenjenosti, pravijo. Njihov sindikat opozarja, da poštarji že več kot eno leto opravljajo delo dveh ali celo več oseb. Dodaten pritisk občutijo ob bolniških ali dopustih, ko morajo pokriti delo sodelavcev. A vodstvo se navedbam o pomanjkanju kadra čudi, saj da ima večina zaposlenih manko in ne presežek delovnih ur.