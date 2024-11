Poštarji napovedujejo stavko teden dni pred črnim petkom

22. novembra je napovedana stavka poštnih delavcev. In to teden dni pred napovedanim črnim petkom, ki velja za začetek božično-novoletne nakupovalne sezone. A je ne bomo občutili, sporočajo poštarji, saj ni uperjena proti nam uporabnikom, ampak vodstvu in politiki. Sindikat poštnih delavcev trdi, da so zaposleni znova tam, kjer so bili pred štirimi leti, kadrovska stiska, težke delovne razmere in prazne obljube vodstva, da bodo to rešili. In kako bodo pokazali svojo stisko? Ko bo šlo za pisma, bodo oddelali zakonsko določen minimum, pri paketih pa stavke ne boste opazili.