Poštarji so postali prodajalci praktično vsega

Od leta 2012 do avgusta letos so zaprli 59 pošt in preoblikovali 141 pošt v pogodbene. Imajo pa tudi 25 premičnih pošt. Skupaj poštno omrežje tako sestavlja 493 rednih, pogodbenih in premičnih pošt. No, četudi se zbirajo podpisi in se ljudje pritožujejo, pa primerjalni podatki kažejo, da ima Pošta Slovenije precej visok delež lastnih pošt, kar 71 odstoten. Samo za primer, nemška pošta ima le 0,1, nizozemska pa 0,3 odstotka lastnih pošt, vse ostale so pogodbene. In še nekaj jezi, tokrat ne uporabnike, ampak poštne delavce, da niso več zgolj poštarji, ampak prodajalci praktično vsega.

Več pa v oddaji Svet na Kanalu A ob 18. uri.