Postelje na intenzivnih oddelkih zasedajo vse mlajši covidni pacienti

Vodja svetovalne skupine Mateja Logar razmere glede števila postelj na intenzivnih oddelkih opisuje celo kot katastrofalne. Po zadnjih podatkih se v bolnišnicah zaradi covida-19 zdravi 500 bolnikov. Zaskrbljujoče je dejstvo, da postelje na intenzivnih oddelkih polnijo vse mlajši pacienti, kot so bili v prvih dveh valovih. Povprečna starost bolnikov tako na navadnih kot na oddelkih intenzivne medicine je sicer okoli 60 let. Hudo zbolevajo tudi mlajši. Polnjenje bolnišničnih kapacitet bi v prihodnjih dneh lahko povzročile nove in bolj nalezljive različice virusa.

