Pošte zasute s paketi, beležijo kar 40-odstotno rast paketnih pošiljk

Američani so na črni petek po četrtkovem zahvalnem dnevu prek spletnih trgovin zapravili rekordnih sedem milijard in pol evrov, kar je 21,6 odstotka več kot na ta dan lani. Epidemija spreminja navade potrošnikov. Nakupi so se večinoma preselili na splet, posledično so pošte veliko bolj obremenjene. V poštno logističnem centru v Ljubljani so zasuti s paketi. Letos beležijo več kot 40-odstotno rast paketnih pošiljk, v zadnjih tednih pa se je v primerjavi z lani podvojilo tudi število paketov, ki jih je treba dostaviti.