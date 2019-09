Poštni nabiralniki polni položnic za pomoč družini v stiski. Gre za potegavščino?

Številni Mariborčani in Ptujčani so te dni v svoje nabiralnike dobili položnico od društva za pomoč starejšim BABI, s pripisom, da zbirajo denar za družino v stiski. Nič nenavadnega, če ne bi kmalu zatem znani Mariborčan Boris Krabonja, ki bdi nad drugim dobrodelnim društvom, po Facebooku ljudi pozval, naj temu društvu ne nasedajo in naj ne plačujejo položnic. Gre za še eno potegavščino ali rivalstvo med dvema društvoma?