Postopek po odstopu predsednika vlade v rokah Boruta Pahorja

Državni zbor se je seznanil z odstopom predsednika vlade, postopek pa je zdaj v rokah predsednika republike Boruta Pahorja. Ta ima 30 dni časa, da ugotovi, ali obstaja možnost, da predlaga novega mandatarja ali pa obvesti Državni zbor, da se za to ni odločil. A tudi po tem lahko sledita še dva kroga iskanja mandatarja, preden bi prišli do razpustitve državnega zbora in predčasnih volitev.

