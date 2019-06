Posušilo se je drevo prijateljstva, ki sta ga posadila Trump in Macron

Hrast, ki sta ga na travniku pred Belo hišo aprila lani predsednika posadila ob Macronovem obisku v Washingtonu, so vzgojili v gozdu Belleau na severu Francije, na območju, kjer je med 1. svetovno vojno leta 1918 umrlo približno 2000 ameriških marincev.

Drevo naj bi simboliziralo prijateljstvo med narodoma, vendar so ameriški mediji kmalu ugotovili, da je izginilo. Drevo so namreč odstranili in ga dali v karanteno, da bi se izognili uvajanju kakršnih koli evropskih okužb ali parazitov. Karantena je obvezna za vse žive organizme, uvožene v ZDA.