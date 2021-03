Posvetovalna skupina sprejela mnenje, da je cepivo AstraZenece varno

Napovedi, da bi bilo lahko do poletja precepljenih 70 odstotkov prebivalcev Evropske unije, so bile preveč optimistične. Najprej se je zapletlo pri dobavi cepiv, zdaj pa se ustavlja tudi cepljenje s cepivom AstraZenece. Zaradi pojava krvnih strdkov po cepljenju s tem cepivom se je državam, ki so preventivno prekinile cepljenje, pridružila tudi Slovenija. V Svetovni zdravstveni organizaciji in Evropski agenciji za zdravila pa še vedno menijo, da cepljenja ni treba zaustavljati, da pa je potrebna analiza posameznih primerov. Da je cepivo AstraZenece varno, pa je sporočila tudi naša posvetovalna skupina za cepljenje.

