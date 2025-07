Pot do bele zalivke, mostička ali implantata vse daljša

Čeprav je bila pred dobrim mesecem dni sprejeta novela zakona o zdravstveni dejavnosti potrjena zato, da bi z ločitvijo javnega in zasebnega zdravstva izboljšali dostopnost do storitev v zdravstvu, se zdi, da se je v zobozdravstvu zgodilo ravno obratno. Vse več pacientov se prav zaradi težav v javnem zobozdravstvu odloča za obisk zasebnih ordinacij. A če je dobra stvar pri zasebnikih, da vrst ni oziroma so krajše, pa je treba tudi osnovne storitve, ki vam jih v javnem zdravstvenem sistemu krije zavarovalnica, plačati.