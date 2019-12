Pot domov 55 milijonom Američanom otežuje snežna nevihta

Vreme je v Združenih državah Amerike marsikomu pokvarilo zaključek praznikov. Po prazničnem vikendu, ko so obeleževali zahvalni dan, se domov vrača več kot 50 milijonov Američanov, zagodel pa jim je sneg, leden dež in veter, ki ponekod piha s sunki več kot 100 kilometrov na uro. Letala imajo zamude, na cestah pa se vrstijo prometne nesreče.

Več kot 50 milijonov Američanov se na poti domov po praznovanju zahvalnega dne bojuje z vremenom. Snežna nevihta, ki se je začela na zahodni obali, potem pa je zajela skoraj celotno državo – med drugim tudi Chicago, Filadelfijo, Boston in New York – je kriva za odpoved in zamude številnih letov, pa tudi prometne nesreče, ki se na cestah kar vrstijo. "Število ljudi, za katere velja vremensko opozorilo, je zaradi tega, koliko jih je na poti, res veliko – gre za več deset milijonov posameznikov," je za Washington Post dejal metereolog Brian Hurley iz Ameriške nacionalne meteorološke službe. Hurley je razvoj nevihte opisal kot "veličasten in presenetljiv", saj je zajela tako ogromno območje.

Ogromno ljudi je obtičalo na letališčih ... FOTO: AP

Letališča na severovzhodu ZDA so v nedeljo popoldan v povprečju beležila vsaj enourne zamude zaradi vetra in snega, so sporočili iz Ameriške zvezne uprave za letalski promet. Največje zamude so zabeleženi na mednarodnem letališču Newark, kjer so bile povprečne zamude dolge dve uri in pol. Še huje za potnike je bilo na letališču v San Franciscu, kjer so močni vetrovi v povprečju povzročali več kot štiriurne zamude. Številne večje letalske družbe, na primer Delta in American Airlines, potnikom ne bodo računale sprememb letov.

Snežna nevihta je zajela večino države. FOTO: AP

Nekateri Američani pa zahvalnega dneva s svojo družino sploh niso uspeli praznovati – enega izmed letov družbe United Airlines na poti v Denver so na primer preusmerili, potem pa zaradi vremenskih razmer niso smeli več vzleteti. Celo usodno pa se je končala pot manjšega letala, ki je zaradi snega in vetra strmoglavilo v Južni Dakoti. Umrlo je devet potnikov, trije poškodovani pa so v bolnišnici. Na močno obremenjenih cestah pa se je zgodilo večje število prometnih nesreč, zato so ponekod celo izdali nasvet, da se ljudje sploh ne podajajo na pot, recimo v zvezni državi Utah.

