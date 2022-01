Potapljači v Savi našli beli športni copat, a izginotje 27-letnega Splitčana ostaja neznanka

Iz srbske prestolnice prihajajo nove podrobnosti, tudi nepreverjene in nasprotujoče si informacije o okoliščinah izginotja in iskalni akciji 27-letnega Splitčana Mateja Periša, ki je za silvestrovo v Beogradu izginil neznano kam. Policija, ki je skupaj s prostovoljnimi potapljači kljub slabi vidljivosti tudi ponoči preiskovala Savo in rečne bregove, naj bi v vodi blizu kluba, kjer se je Matej zabaval s prijatelji, našla beli športni copat. Izsledili so tudi voznika taksija, v katerega je tisto noč poskušal vstopiti moški na posnetkih nadzornih kamer.