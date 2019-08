Potem, ko je vsa Slovenija zbirala denar, sta zdaj brez vsega

Ko je Vida ugotovila, da sami ne bosta zmogli, je zaprosila za pomoč. Slovenija se je odzvala, zbralo se je nekaj sredstev, pojavili so se tudi obrtniki, vsak s svojo donacijo, na pomoč pa sta ji priskočila tudi zakonca Lešnik, ki sta se odločila, da bosta ves projekt obnove hiše prevzela na svoja pleča.

No, zdaj pa se je zalomilo. Med Vido Judit Bukovec in med zakoncema Lešnik, ki sta bdela nad projektom, je prišlo do hudih nesoglasij. In razšli so se sredi nedokončanih del. Govorili smo z vsemi vpletenimi. Z Rdečim križem, kjer trdijo, da se je naredila velika škoda, z zakoncema Lešnik, ki pravita, da s strani Bukovčeve ni bilo nobene hvaležnosti, in z Bukovčevo, ki potoži, da ji nista dovolila, da bi sploh kaj pripomnila.

Kar pa ne pomeni, da Bukovčeva ni bila hvaležna. Je pa zdaj, pravi, še na slabšem, kot je bila prej. Ne le, da so se nanjo vsule grožnje, s hčerko, pravi, sta ostali brez vsega. Staro pohištvo so namreč zmetali proč, novega pa ni. Sinoči pa so jima odpeljali še prenosno stranišče.

Več danes v oddaji Svet ob 18. uri!