Začetek predsedovanja zasenčile poteze predsednika vlade

Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije že prvi dan na prizorišču budno spremlja okoli 50 tujih novinarjev, o začetku slovenskega predsedovanja pa so se razpisali tako evropski kot svetovni mediji. A bolj kot vsebina in zakonodaja današnje naslovnice polnijo članki o premierju Janezu Janši in njegovem, kot pišejo, avtokratskem vodenju države: o napadih na novinarje, pravosodje in politične nasprotnike.

