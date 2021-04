Potica zares slovenska: najstarejši recept objavil Janez Vajkard Valvasor

Slovenci in Slovenke hitijo po zadnjih nakupih in polnijo nakupovalne vozičke pred prihajajočo veliko nočjo. Za peko potice in ostale velikonočne dobrote so tako gotovo poskrbeli. Čeprav začetki potice segajo v enostavno kuhinjo gospodinj s podeželja, potica velja za kar zahtevno sladico. Še posebej začetniki do nje gojijo strahospoštovanje. In kako se lotimo peke?

icon-expand