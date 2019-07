Potopljena jedrska podmornica nekdanje Sovjetske zveze še vedno radioaktivna

Jedrska podmornica nekdanje Sovjetske zveze Komsomolec, ki se je potopila leta 1989 v bližini Norveške, še vedno radioaktivno onesnažuje okolje, so sporočili norveški raziskovalci, ki so jo raziskali z daljinsko vodenim vozilom Aegir 6000. Zbrani vzorci kažejo, da je sevanje na območju potopljene podmornice do 800.000-krat višje kot običajno, a kot pravijo ni skrb vzbujajoče.

Jedrska podmornica nekdanje Sovjetske zveze Komsomolec, ki se je potopila leta 1989 v bližini Norveške, še vedno radioaktivno onesnažuje okolje. 'Sevanje ni skrb vzbujajoče' Vodja raziskovalcev Hilda Elise Heldaliz norveškega inštituta za pomorsko raziskovanje je dejala, da sevanje sicer ni skrb vzbujajoče, saj se na tej globini hitro porazgubi, prav tako pa je tam malo rib. Razbitina leži na dnu Norveškega morja na globini 1680 metrov. Podmornica Komsomolec se je potopila 7. aprila 1989 po požaru. Od 69 članov posadke jih je 42 umrlo. Podmornica je prenašala dva jedrska torpeda.