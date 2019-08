Potovanje po Arktiki začenja ruska plavajoča jedrska elektrarna

Na "epsko popotovanje po Arktiki" se podaja prva plavajoča jedrska elektrarna. Napolnjena z jedrskim gorivom bo danes odplula iz pristanišča Murmansk na skrajnem ruskem severu in začela svojo 5000 kilometrov dolgo pot do severnovzhodne Sibirije. Celotna pot naj bi trajala od štiri do šest tednov, odvisno predvsem od vremenskih razmer ter količine ledu na poti.

Prispela bo v mesto Pevek, mesto v sibirski regiji Čukotka, ki ima 5000 prebivalcev, in tam zamenjalo lokalno jedrsko elektrarno. Delovati naj bi začela konec tega leta in predvsem služila regijskim naftnim ploščadim v času ko Rusija nadaljuje in razvija izkoriščanje ogljikovodikov v regiji.