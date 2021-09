Evropski povezovalni vlak dosegel Ljubljano

Okolju najprijaznejši način potovanja je poleg hoje in vožnje s kolesom, seveda, vlak. In ne Modri dirkač, prav tako ne znameniti Titov modri vlak. Danes zjutraj je na 20.000-kilometrski poti od enega evropskega mesta do drugega Ljubljano dosegel vlak Connecting Europe Express. Ta na svoji obsežni poti dosega kraje, ki jih običajne trase spustijo, na njej pa kot ambasador za oživitev železniškega prometa poudarja pomen malce drugačnega evropskega prometnega povezovanja.