Potrdili zavezanost k uresničitvi pariškega sporazuma, a brez ZDA

Že na zadnjih dveh vrhovih G20 v Hamburgu in Buenos Airesu so članice brez Washingtona v sklepni izjavi potrdile, da je sporazum iz leta 2015 "nepovraten".ZDA pa so dodale, da bodo izstopile iz tega dogovora. Podobno je bilo tudi tokrat.

19 članic skupine je brez ZDA potrdilo, da bodo v celoti uresničile pariški sporazum. Ta države zavezuje k omejitvi dviga povprečne globalne temperature občutno pod dve stopinji Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko dobo in jih spodbuja k ukrepom za omejitev na 1,5 stopinje.

Japonska je sicer upala, da bodo našli skupno formulacijo, a so Evropska unija in njene članice vztrajale pri visokih ciljih, Washington pa je skušal na svojo stran pridobiti še druge države. Brazilijo, Savdsko Arabijo in Turčijo je po besedah Yukija Tanabeja iz japonskega centra za trajnostni razvoj in družbo prepričeval k temu, da bi razvodeneli besedilo.

Profesorica mednarodnega prava na tokijski univerzi Yukari Takamura je ocenila, da je ta izid glede na trenutne razmere, sploh kar se tiče ZDA, najboljši možen. "Vendar pa, seveda, glede na vse večjo zaskrbljenost zaradi vpliva podnebja in tveganja, to ni idealen dogovor," je dejala.

Francija je skupaj s Kitajsko in Združenimi narodi sprejela posebno izjavo glede podnebnih ukrepov. Kitajski zunanji minister Wang Yi je ob tem izpostavil, da "moramo države okrepiti svoje aktivnosti". "Vse države morajo ostati odločne in uresničiti zaveze iz pariškega sporazuma,"je dodal.

Razlike se sicer verjetno ne bodo še kmalu zgladile, soglasje pa bi lahko še težje dosegli na vrhu G20 prihodnje leto, saj ga bodo gostile ZDA. Leto zatem pa bo v Savdski Arabiji, ki je zaveznica ZDA.

Voditelji vseh držav pa so medtem v sklepni izjavi priznali, da so se trgovinske in geopolitične napetosti v svetu okrepile. "Še naprej bomo naslavljali ta tveganja in ostali v pripravljenosti na nadaljnje ukrepanje,"so zapisali.

"Voditelji G20 so se strinjali, da ohranijo močno globalno gospodarsko rast,"je ob tem poudaril gostitelj, japonski premier Šinzo Abe."G20 se je strinjal glede temeljnih načel sistema svobodne trgovine, ki mora zagotoviti svobodno, pravično in nediskriminatorno trgovino," je dejal.

Niso pa izrazili potrebe po tem, da se je treba upreti protekcionizmu, poročajo tuje tiskovne agencije.

V japonski Osaki se je tako končal dvodnevni vrh skupine G20, ki so ga zaznamovali predvsem trgovinski odnosi med ZDA in Kitajsko. Kitajski in ameriški predsednik Ši Džinpingin Donald Trump sta se na današnjem srečanju dogovorila za nadaljevanje trgovinskih pogajanj in da ZDA ne bodo uvedle novih carin na kitajsko blago.

Direktorica Mednarodnega denarnega sklada Christine Lagarde je to pozdravila. Je pa opozorila, da že doslej uvedene carine med državama omejujejo globalno gospodarstvo, nerešena vprašanja pa prinašajo negotovost glede prihodnosti.