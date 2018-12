Potrdili, da je jastreb Perun končal pod streli krivolovcev

Iz črnogorskega centra za zaščito in preučevanje ptic (Centar za zaštitu i proučavanje ptica) so sporočili epilog primera krivolova na beloglavega jastreba Peruna.

Rentgenski pregled pokazal sledi šiber

Naj spomnimo, da je bil beloglavi jastreb Perun nezakonito ustreljen 29. oktobra 2018 na območju Ulcinjskih solin. Po temeljiti akciji iskanja sledi za krivolovcem so črnogorski ornitologi na kraju pretresljivega dogodka našli krilo ustreljenega jastreba. Rentgenski pregled je pokazal, da so v krilu prisotne sledi šiber, kar jasno nakazuje na nezakonit lov na zavarovano in ogroženo vrsto.

Ob tem želijo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije opozoriti, da se tudi v Sloveniji dogajajo primeri nezakonitega lova in ubijanja ptic. Tako je bila novembra 2011 na območju Rombona (Log pod Mangartom) ustreljena odrasla samica beloglavega jastreba, kar pa ni edini in osamljen primer nezakonitega streljanja na zavarovane vrste ptic v Sloveniji. Danes se kadaver nesrečne ptice nahaja v zbirki Prirodoslovnega muzeja Slovenije.