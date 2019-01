Potrdili smrt posadke strmogavljenega francoskega letala

Poveljnik letalskih sil francoske vojske Phillipe Lavigne: "Moram žal sporočiti, da sta oba člana posadke umrla." Dvočlanska posadka je bila pogrešana dva dneva, so pa tudi sporočili več podrobnosti. Poveljujoči, pilot/kapitan Baptiste Chiriéje v svoji karieri opravil 24 bojnih misij in naletel 940 ur v času služenja. Navigatorka, poročnica Audrey Michelon,je opravila 97 bojnih misij in naletela 1250 ur.

Kot so sporočili lokalni mediji, naj bi reševalci v četrtek v večernih urah našli osebi, a morajo z DNA testom potrditi njihovo identiteto, so pa v bližini našli nekaj osebnih zadev in zemljevide. Iskalna operacija je bila zelo obsežna in tudi težka, saj je sneg oviral pristop k težko dostopnemu terenu. Kot so sporočili iz francoskih oborženih sil, vzrok nesreče ni znan, zato se bosta preiskava in iskanje ostankov letala nadaljevali.

Spomnimo,letalo je v sredo vzletelo z letališča Nancy-Ochey, dele letala so našli na goratem območju regije Jura, kjer potekajo treningi. Posadka je bila na rutinskem treningu, ki je potekal na zelo nizki višini, ko so izgubili radarski kontakt z letalom.