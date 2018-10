'Moramo odtod, ni vode, ni goriva.' Po ulicah pa pustošijo roparji

Na indonezijskem Sulavesiju imajo po potresu, cunamiju in izbruhu vulkana, zdaj težave še s poplavo lažnih novic. Te ustvarjajo paniko na prizadetem območju, kjer preživeli že tako zbirajo zadnje atome moči, da se spopadejo z vsakim novim dnevom sredi obupnih razmer.

Med bolj zaskrbljujočimi lažnimi novicami, ki so znova prestrašile ljudi, je bilo med drugim poročilo, da bo regijo zagotovo zadelo še več uničujočih potresov, da je župan Paluja umrl v potresu in da bo popustil jez Bili Bili, saj da v njem zevajo široke razpoke. Nekdo je celo razširil novico, da so za žrtve katastrofe in svojce na voljo brezplačne letalske karte.

Indonezijsko ministrstvo za informiranje je zato v zadnjih dneh izdalo že dve izjavi za javnost, v katerih je napadlo širjenje lažnih novic, poroča Guardian.

Prav tako se po spletu širi vrsta lažnih fotografij in posnetkov, ki naj bi prikazovali žrtve zadnjega potresa in cunamija, gre pa v več primerih za žalostne podobe posledic cunamija iz leta 2014 in drugih katastrof, ki jim je bil svet priča v zadnjih letih.

Pristojna agencija je morala tudi zanikati, da je po najmočnejšem potresnem sunku, ki je tokrat stresel območje z magnitudo 7,5, tla zatresel še sunek z magnitudo 8,1.

Vseeno pa ukrepi oblasti širjenja lažnih novic niso uspeli preprečiti. "Slišal sem ljudi, kako se jutri pripravlja najhujši potres doslej, zato je treba ostati doma," je za Guardian povedal lokalni prebivalec Badarudin.

Ocenil je, da ljudje te lažne novice širijo tudi zato, da bi ljudje ostali doma in ne bi kradli po opustošenem območju.

Lažne novice se sicer širijo s prenosom govoric od osebe do osebe, na območju namreč še vedno ni elektrike, zato je dostop do medijev omejen, prav tako do družbenih omrežij, saj je le malo možnosti, da ljudje napolnijo svoje elektronske naprave.

Humanitarni delavec Bambang Triyono pravi, da je širjenje lažih novic v času katastrofe že pogosto videl od blizu. Iz agencije, ki se ukvarja s spremljanjem naravnih nesreč pa so sporočili, da imajo trenutno največ težav zaradi lažnih novic, povezanih z izbruhom vulkana Soputan.

Kot so pojasnili, vulkan dejansko je izbruhnil, vendar pa so "popravljene" fotografije prikazovale veliko večko katastrofo. Na spletu se je pojavil posnetek lave, ki se vali čez polja, pa velik oblak dima in prahu, ki se širi po ulici.

Oglasil pa se je tudi šef policije Setyo Wasisto in dejal, da so nekaj ljudi, ki širijo lažne novice že identificirali in jih nameravajo aretirati.